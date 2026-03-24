「選抜高校野球・１回戦、東北５−１帝京長岡」（２３日、甲子園球場）東北・金沢龍希投手（３年）はひょうひょうとアウトを重ねた。公式戦初先発となった甲子園のマウンドで“ダルスライダー”を駆使して躍動。ＯＢで米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有を擁した２００４年以来、２２年ぶりとなる春の聖地星をたぐり寄せた。自己最速１２８キロながら緩急を効かせた投球で的を絞らせなかった。「緊張はしなかった。まだま