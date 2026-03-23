米ドル円相場の動向に影響を与えそうな「先週（3月16日〜19日）の日本経済と米国経済の動き」について、東京海上アセットマネジメントが解説します。先週の主要な経済指標：日米の金融政策動向に注目先週は、日米の金融政策動向に注目しました（図表1）。FRBはFOMCにおいて、FFレートの誘導目標（政策金利）を3.50％〜3.75％に据え置くことを決定しました（図表2）。［図表1］先週の主要経済指標 （出所）Bloomberg（注）19日11時