「土俵は景気の鏡」といわれます。2026年春場所で記録された2,481本もの懸賞本数は、企業の広告意欲と収益の好調さを鮮明に裏付ける結果となりました。1月に史上最高を更新した初場所に続き、地方場所でも懸賞ラッシュが止まらない現状は、先行きの不透明感が漂う景気局面においてどのような示唆を与えてくれるのか。本稿では、企業の好調ぶりが相撲界にもたらす影響と、現在の景気局面についてエコノミストの宅森昭吉氏が解説しま