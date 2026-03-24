「選抜高校野球・１回戦、英明５−３高川学園」（２３日、甲子園球場）今も目に焼き付いている、あの弾道。５年前の夏、高川学園の４番・立石が放った、バックスクリーンへの一発。ナイトゲームのカクテル光線に照らされた打球をスタンドから目の当たりにした、当時中学１年の河内山潤捕手（３年）に「ここで、野球したいな」と決心させた。昨夏も同校は甲子園の土を踏んだが、河内山は控え捕手で出番は巡ってこなかった。そ