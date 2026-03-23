イラン情勢の緊迫化など、世界経済には不透明な材料が漂っています。しかし、こうした懸念をよそに、日本の足元の景気は「桜の早咲き」という意外な指標から力強いサインを送っています。本稿では、桜のシグナルは日本経済にどのような追い風をもたらすのか、エコノミストの宅森昭吉氏が読み解きます。東京の桜開花、平年より5日早く…個人消費の底上げに期待東京の桜の開花日が、3月20日以前になった年は2025年までで12回あり、コ