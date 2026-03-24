歌手の岩崎宏美（６７）が、デビュー５０周年イヤーの締めくくりを迎えている。昨年末は３７年ぶりにＮＨＫ紅白歌合戦出場を果たすなど注目を集め、来月１２日には大阪・オリックス劇場で５０周年記念コンサートを開催。「あっという間の」１年のラストスパートに入った岩崎が、大切に歌い続けてきた名曲「聖母たちのララバイ」、最愛の孫、そして自身の引退について語り尽くした。同年代の仲間たちが歌手人生に区切りを付けて