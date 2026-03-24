元日本フェザー級王者の松本圭佑（２６）＝大橋＝が２３日、都内で会見した。昨年３月２５日の試合前日に計量失格となり、１年のライセンス停止処分を受けたが、５月１２日に後楽園ホールで開催されるスーパーフェザー級１０００万トーナメント準々決勝で１年７カ月ぶりに復帰する。少年時代からフジテレビ系「ミライ☆モンスター」に取り上げられてきたプロ１２勝（８ＫＯ）の逸材は「失った信頼を取り戻せるように勝ちたい。