「ドバイワールドカップデー」（28日、メイダン）の出走馬が23日、確定した。日本馬は5競走に6頭が参戦。メインのドバイワールドC（1着賞金696万ドル＝約10億9086万円）は9頭立てで行われる。坂井とのコンビで出走するフォーエバーヤングはBCクラシック、サウジCと海外G1連勝中。昨年3着だった当レースでリベンジに挑む。サウジアラビアからドバイに入った後も順調に調整され、23日には主催するドバイレーシングクラブがXで、