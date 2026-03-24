サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のニルス・ニールセン監督（５４）が２３日、都内でアジアカップの優勝報告会見を行い「１カ月素晴らしい大会を過ごした。小さなターゲットを少しずつクリアして、大きいターゲットであるアジア杯を取れた」と総括した。決勝戦は完全なアウェーの中、開催国のオーストラリアを破り、２大会ぶり３度目の優勝。大会を通じて２９得点１失点という圧倒的な成績だった。昨年はフルメンバー