阪神・才木がホーム開幕戦での先発へ向け、最後の実戦調整に臨む。24日のファーム・リーグ、オリックス戦（京セラドーム）に先発予定。先発が見込まれる開幕2カード目初戦の31日DeNA戦と同じ舞台でマウンドの感触などを確かめる。「マウンド周りや、バント処理の場面もあれば確認したい」この日は甲子園球場に隣接する室内練習場で投手指名練習に参加。ダッシュなど軽めの調整で汗を流した27歳右腕は「開幕に向けての準備なの