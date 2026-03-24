ヤクルト・池山隆寛監督（６０）は２３日、開幕ローテ入りが有力となっている松本健と奥川が２４、２５日のファーム・ロッテ戦（いずれも戸田）でそれぞれ登板すると明かした。「調整もそうだし、準備の段階だと思う。しっかり試合をつくるのが、まず一番」と両右腕への期待を言葉に込めた。開幕戦となる２７日・ＤｅＮＡ戦（横浜）はエース格の吉村に託し、左腕・山野、高梨が続く。本拠地開幕戦となる３１日・広島戦（神宮）