開幕ローテーション入りを確実にした阪神・ルーカス（ブルージェイズ）が、甲子園球場に隣接する室内練習場で投手指名練習に参加。バントを中心にした打撃練習にも取り組み「9番打者としての最低限の仕事はする」と開幕モードに突入した。打席に立つのは「高校時代の15年以来かな」と11年ぶりとなるが、高校時代は打率.375、2本塁打を記録したと胸を張った。「NPBのレベルとは違うけど、広島のターノックが（オープン戦で）ヒ