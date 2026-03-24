阪神・村上が本番へ向けてバント練習にも時間を割いた。開幕前最後の実戦となった20日のオリックス戦では打席に立たなかった。そのため、この日の投手指名練習では打撃マシンを相手に約15分間もバントを繰り返した。「自分の仕事はランナーを進めることになると思う」27日巨人戦（東京ドーム）では2年連続で開幕投手を務める27歳右腕は「まだ（気持ちは）高ぶってはいないですけど。しっかり良い調整をするだけ」と静かに闘志