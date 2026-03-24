日本ハム・清宮幸太郎内野手（２６）が２３日、エスコンフィールドでの練習に参加し、ソフトバンクとの開幕戦（２７日・ペイペイ）での元同僚撃ちへ気炎を上げた。相手開幕投手は２３年まで一緒にプレーした上沢。気心知れた先輩ではあるが「試合が始まったら敵なので。もう顔を見たくないと思わせるぐらい、やってやりたい」と宣言した。昨季のＣＳファイナル第３戦で、チームは敵地で上沢攻略に成功。レイエス、山県がアーチ