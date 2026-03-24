不振により２軍降格となった巨人・戸郷翔征投手が２３日、ジャイアンツ球場で再出発の練習を行った。１軍の先発陣らと体を動かし、田中将からは助言も受けたという。深い悩みに陥っている現状を「変にドツボにはまっているのかな」と表現したが、「どん底まで来たので後は上がるだけ」と前向きに捉えた。今後は２軍戦に登板しながら、復活を目指していく。