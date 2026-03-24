藤川阪神の連覇か。それとも牙城を崩すチームが出てくるのか――。2026年のプロ野球が27日、いよいよ開幕する。スポニチ評論家26人が、今季の両リーグの行方を占った。前編はセ・リーグ編。槙原寛己氏（62）は、投打に充実する阪神の独走の可能性を指摘しつつ、本拠地バンテリンドームにホームランウイングを新設した中日の台頭にも期待した。【槙原寛己氏、石井不在も阪神隙なし中日はウイングがプラスに】阪神は中継ぎの石