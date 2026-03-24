女優の綾瀬はるか（40）が23日、都内で主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」（監督石井裕也、4月17日公開）の完成披露試写会に出席した。2000年の日比谷線脱線事故で亡くなった高校生に、20年後に手紙が届いた実話を基にした感動作。綾瀬は手紙を送った女性を演じ、「奇跡のようなお話で、皆さんにも奇跡のような喜びが訪れることを願っています」と笑顔。完成した作品を見て号泣し、「ズビズビになって帰りました」と独