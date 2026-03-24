開幕ローテーション入りが確定した巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が２３日、川崎市のジャイアンツ球場で投手練習に参加し、阪神戦で開幕投手を務める同１位・竹丸（鷺宮製作所）にプレッシャーをかけるよう求めた。前日２２日に阿部監督がローテ入りを明言し、注目を集める左腕は「今は（ローテに）入っているだけ。結果を残さないと意味はないので、しっかり自分の投球ができるように頑張る」と表情を引き