3月24日（火）の交通取締情報 ＜午前＞午前の交通取締情報はありません。 ＜午後＞国道3・・・熊本市北区大窪（スピード違反）県道・・・玉名市高瀬（携帯電話・シートベルト）国道268・・・水俣市中鶴（スピード違反）県道・・・球磨郡錦町木上（スピード違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊