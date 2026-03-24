台湾戦の2回、先制の満塁本塁打を放った大谷＝6日、東京ドーム【ニューヨーク共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平がワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表として臨んだ6日の台湾戦で着用したユニホームが、大リーグ公式サイトのオークションで22日に150万10ドル（約2億3700万円）で落札された。同公式サイトが23日、伝えた。大谷のユニホームとしては過去最高額。これまで一番高かったのは、2024年にドジャー