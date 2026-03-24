お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が企画、監督、出演の三役を務める縦型ショートバラエティー「うえだしんや界隈」初となるファンミーティングが23日、東京・なかのZERO大ホールで開催された。同コンテンツは、昨年12月から今年2月までTikTokなどで配信され、SNS累計再生数3億回を突破し、大きな話題となっていた。上田は動画を見たことがないという観客を「何しに来たの？」とイジるなど、持ち前のMCぶりを発揮。