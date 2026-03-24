「選抜高校野球・１回戦、三重２−０佐野日大」（２３日、甲子園球場）１回戦３試合が行われ、元阪神の麦倉洋一監督（５４）が率いる佐野日大は三重に惜敗した。終盤の好機に得点できず、同監督の甲子園初勝利はお預け。東北は初出場の帝京長岡を下し、２２年ぶりの選抜大会勝利。英明は高川学園に勝った。指揮官として戻ってきた甲子園で“監督初星”とはいかなかった。それでも闘志は消えていない。試合後すぐ、元阪神で佐