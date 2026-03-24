三浦市役所（資料写真）神奈川県三浦市の出口嘉一市長が交流サイト（ＳＮＳ）に投稿した内容などを巡り、市議会内で検討されていた出口市長に対する不信任決議案の提出が、開会中の第１回定例会では見送られることになった。現状では否決される見通しのためで、不信任決議案の可決を目指す市議らは戦略の練り直しを迫られている。不信任決議案は本会議で議員の３分の２以上が出席し、出席者の４分の３以上が賛成すれば可決とな