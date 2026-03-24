【経済指標】 ＊米建設支出（1月）23:00 結果-0.3％ 予想0.1％前回0.8％（0.3％から修正）（前月比） 【発言・ニュース】 ＊トランプ大統領 ・イランと昨夜協議した。 ・イランとのディールは５日以内の可能性も。 ＊トランプ大統領 ・ホルムズ海峡は共同で管理されるだろう。 ・ホルムズ海峡は自分とイラン最高指導者の共同管理も。 ・合意が成立すれば、原油価格は石のように急落するだろう