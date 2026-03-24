巨人の泉口友汰内野手（２６）が２３日、チームの天敵打ちでスタートダッシュを誓った。オープン戦で打率４割と貫禄を示し、プロ３年目で初の開幕スタメンが決定的。チームが過去７戦未勝利の阪神開幕投手・村上を打率４割４分４厘と打ち込んでおり、「Ｇキラーキラー」として期待がかかる。心地よい緊張感に包まれていた。泉口は「いよいよ始まりますね」と新シーズンへ思いをはせた。１年前の開幕前と心境の違いを問われ「去