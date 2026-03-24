阿部巨人の開幕ローテーションを担う６投手が２３日、固まった。ドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝、新外国人のＳ・ハワード投手（２９）、ドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝で挑む２７日からの阪神との開幕３連戦（東京Ｄ）に続き、３１日からの２カード目・中日戦（バンテリンＤ）は、新外国人のＦ・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝、田中将大投手（３７）、楽天からＦＡ加入した則本昂大投手