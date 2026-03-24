日本サッカー協会は２４日、３月２８日スコットランド戦、同３１日 イングランド戦に臨む 日本代表において、ＤＦ安藤智哉（ザンクトパウリ）がけがのため不参加となり、橋岡大樹（ゲント）を追加招集すると発表した。また１年９か月ぶりの代表復帰となるＤＦ冨安健洋（アヤックス）はコンディション確認のために、合流予定を変更することも発表。冨安は２２日のＰＳＶ戦、後半２７分に右太ももに異変を訴えて途中交代していた