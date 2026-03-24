阪神の森下翔太外野手（２５）が２３日、開幕戦の相手投手となる巨人のドラフト１位・竹丸をチェックしつつも、自然体で立ち向かうと強調した。虎の中軸を担う森下は初戦から準備を怠らない。これまで「見ていない」と話していた竹丸の映像だが、開幕戦までの期間を利用して「見られるところは見る」と、ルーキー左腕攻略へ対策して臨むことを明かした。ただ、「（映像を）見過ぎて考え過ぎても良くない」との考えも持ち合わ