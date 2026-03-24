広島・坂倉将吾捕手（27）が23日、節目の10年目に向け意気込みを口にした。攻守でチームの浮沈を左右するキーマン。広角への強い打球を追求した改造フォームを固め、27日の中日戦で、自身初となるマツダスタジアムでの開幕戦先発は確実だ。昨季の大不振から巻き返しへ。「やってやるぞ…という心の火を長く燃やし続けたい」と言葉に力を込めた。坂倉は、右手中指を骨折した昨春の悪夢の記憶をたどり「ケガがない。それが一番」