阪神の新外国人、イーストン・ルーカス投手（２９）が２３日、甲子園の室内練習場で行われた投手指名練習に参加し、“恐怖の９番打者”を目指すべく打撃練習に臨んだ。がらんとした室内練習場に力強い打球音が響く。約１０年のブランクを感じさせない。「マシン相手には自信が付いてきたかな」と不敵な笑みを浮かべた。打席に立てば２０１５年のアマチュア時代以来という。「高校時代は打率・３７５とかホームランも２本ぐら