2・5次元歌い手アイドルグループ「めておら―Meteorites―」が23日、神奈川・Kアリーナ横浜でワンマンライブを行った。昨年8月の日本武道館での初ライブ以来2度目。「FIRST1MPACT」など全21曲を披露した。明雷らいとは「スタートからぶっ飛ばして、酸素足りんよな」と終始全力。Lapisも「オレたちは確実に進歩してる。もっと（上に）いける」と充実感いっぱいの笑顔を見せた。デビューからいきなり日本武道館、Kアリーナ横