オリックスの杉本と紅林に“追試”が課されることになった。24日と25日は京セラドームでファーム・リーグの阪神戦が予定されており、ともにこの試合に出場する。杉本は前日22日の阪神戦でオープン戦初安打が出たものの、通算15打数1安打で打率・067。紅林もオープン戦は28打数2安打で同・071と不振が続いていた。昨年もオープン戦打率・051と低調だった西川が直前の2軍戦に出場。開幕戦では3安打を記録するなど打ちまくった“