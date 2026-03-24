阪神の近本光司外野手（３１）がデイリースポーツ読者に向け綴るコラム「余韻」。２０２６年の第１回はシーズン開幕を目前に、今季テーマにする「野球を楽しむ」極意を語る。“チカ・マインド”にあるのは職業「プロ野球選手」という責任、使命。「青春」の２文字をキーワードに野球少年や少女、多くのファンに元気、勇気を届ける活躍を誓う。また初球打ちにヒントを得た２、３月の実戦についても解説した。近本は取得した国内