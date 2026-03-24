©ABCテレビ 芸能人が日本全国の町を訪れ、地元の人とふれあう行き当たりばったりの“相席旅”に千鳥がツッコミまくる旅バラエティー番組の「相席食堂」。今年は、番組開始（2018年）以来の見逃し配信再生数（TVer・ABEMA・GYAO!の合計）における総再生数が１億回を突破するなど、その人気は不動のものとなっている。現在も、ロケならではの“ニュースター”をはじめ、語り継がれる“伝説”、神がかり的な