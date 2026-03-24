阪神の才木浩人投手（２７）が２３日、兵庫県西宮市の甲子園で行われた投手指名練習に参加し、キャッチボールなどで調整した。２４日のファーム・オリックス戦（京セラ）に先発予定で、ちょうど１週間後の３１日に同球場で行われる、ＤｅＮＡとのホーム開幕戦に先発濃厚となっている。シーズン開幕前最後の登板は結果にもこだわると明言。いよいよ本番モードに突入していく。練習後、２４日の登板について問われた才木の表情が