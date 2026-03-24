火曜日の先発を担う森下がマツダスタジアムで汗を流した。24日のファーム・リーグのソフトバンク戦（由宇）に調整登板。3イニングの予定で「先頭打者に初球からゾーンでしっかり勝負し、全て3人（ずつ）で終わるように投げられたら」とプランを描いた。オープン戦は登板3試合で防御率3・75。自身の開幕となる31日のヤクルト戦（神宮）に向け「まだ時間がある。先に投げるメンバー（の投球）を見たら、モチベーションはもっと上