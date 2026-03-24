FPV型ドローンの飛行訓練に臨む「ブラックアロー大隊」の操縦士＝昨年5月、ウクライナ東部ドニプロペトロウスク州メジョワ（共同）【キーウ共同】ウクライナ軍は23日、ロシア北西部レニングラード州プリモルスクの石油施設を22日から23日未明にかけて攻撃し、炎上させたと表明した。ロイター通信によると、攻撃には無人機が使われた。プリモルスクはロシア最大級の石油輸出拠点で、原油の積み出しが中断したとしている。イラン