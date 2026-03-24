広島・岡本が本拠地での投手練習に参加し、きょう24日のファーム・リーグのソフトバンク戦（由宇）に向けて調整した。あす25日が雨予報のため登板予定を前倒しし、森下を継いで3イニングを予定する。「（直球の）出力の強さや変化球の緩急、内外角への投げ分けとかを、自分の感覚の中で確かめたい」とテーマを挙げた。昨秋から先発に転向し、2年目にして早くも開幕ローテーションの座をつかんだ右腕。自身の先発デビューは4月1