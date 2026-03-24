3月24日に最終回を迎えるTBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』より、志田未来らメインキャストのクランクアップコメントが公開された。 参考：志田未来、『未来のムスコ』で再び挑む母親役への思い目標達成のためには「信念を貫く」 本作は、阿相クミコ・黒麦はぢめによる同名漫画を原作とした、時を超えたラブストーリー。夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来（志田未来）のもとに、“未来のムスコ