すでに自転車で通勤・通学しているという方も多いかもしれませんが、４月から自転車の交通違反に反則金を科す“青切符”制度が導入されます。どのような行為が対象となるのでしょうか。雪解けが進み春の陽気となりつつある北海道内。出番が増えるのが自転車です。（利用者）「雪がとけ始めたら乗るという感じ。きょうから乗り始めた。（ことしは）だいぶ早い」札幌市西区の自転車販売店です。（石田記者）「こちらのお店では自転車