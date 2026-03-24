自転車も４月１日から１６歳以上を対象に１１３の反則行為が反則金を伴う青切符の対象になります。例えばー２人乗りは３０００円の反則金。傘を差したり、イヤホンを使用しての運転や、夜間ライトをつけないなどは５０００円。信号無視は６０００円。携帯電話の使用などは１万２０００円。改めてひとりひとりがルールを守ることが大切です。