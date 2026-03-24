2026年3月22日、中国メディア・新京報は、「中国人男性の半数は67．7歳まで生きられない」とする言説が広く流布した問題について、生成AIと個人メディアが相互に引用することで誤情報が生成・拡散される新たなメカニズムに警鐘を鳴らす論評を掲載した。中国の報道によると、中国では近ごろ「男性の死亡年齢の中央値は67．7歳にすぎない」という情報がSNS上で広く拡散され、「大半の中国人男性は70歳まで生きられない」と拡大解釈さ