◇第98回選抜高校野球大会第5日1回戦英明5―3高川学園（2026年3月23日甲子園）少年時代から知る剛腕を技で上回り、英明の左腕・冨岡琥希（こうき、3年）が3失点で完投勝利を飾った。「いい投手に負けない投球をしようと思っていた」。投打二刀流としてプロ注目の木下瑛二（3年）との投げ合い。対抗心を初戦突破につなげた。同じ香川出身の木下とは少年野球で対戦したことがある。試合は敗れ「当時から直球が速くて凄か