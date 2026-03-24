◇第98回選抜高校野球大会第5日・1回戦佐野日大0−2三重（2026年3月23日甲子園）佐野日大（栃木）PL学園監督で春夏6度の優勝など甲子園通算58勝の名将・中村順司氏（79）の孫で主将の中村盛汰（3年）は「5番・三塁」で2安打した。「昨日も電話で“気負わずに粘り強く”と言われた。期待に応えられず、申し訳ない」。零敗の中で奮起し、「甲子園で1勝するのは難しい。何度も優勝したおじいちゃんは改めて偉大だと感じた」