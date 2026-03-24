◇第98回選抜高校野球大会第5日・1回戦東北5−1帝京長岡（2026年3月23日甲子園）1回戦3試合が行われ、東北（宮城）は初出場の帝京長岡（新潟）を5―1で下して22年ぶりの選抜勝利を挙げた。2回までに4点を奪い、4投手の継投で逃げ切った。三重は先発した上田晴優投手（3年）が9回2死まで4安打に抑える好投を見せ、佐野日大（栃木）に2―0で勝利。英明（香川）は高川学園（山口）を5―3で破った。復活、雪辱、弔い。東北・