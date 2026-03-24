女優の黒木瞳（65）が23日、東京・丸の内のコットンクラブでタップダンス公演「TAPOFDREAMS＋」を開催した。日本を代表するタップダンサー玉野和紀（68）、HideboH（58）とのトリオ公演。黒木は2007年に2人が出演したミュージカル「THETAPGUY」を見て「一緒にタップができたら」と3人での共演を熱望。20年越しの実現に黒木は「アドレナリンが出まくった。本当にタップが好きだなあ、と。これからも2人の師匠についてい