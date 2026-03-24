◇第98回選抜高校野球大会第5日1回戦高川学園3―5英明（2026年3月23日甲子園）山口・高川学園は9回の反撃は及ばず、春初勝利には届かなかった。プロ注目の右腕、木下瑛二（3年）はDHを使わず「4番・投手」で出場して8回5失点。自己最速に並ぶ146キロで8三振を奪った一方、4回に連続四球とバント処理の悪送球で失点するなどリズムに乗れなかった。香川県生まれで「地元のチームに負けて凄く悔しい」と振り返り、二塁打1