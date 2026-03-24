第９８回選抜高校野球は２３日、１回戦３試合が行われた。東北（宮城）は帝京長岡（新潟）を破り、ダルビッシュ（米パドレス）を擁した２００４年以来の選抜勝利。英明（香川）は高川学園（山口）の反撃を振り切り、四国勢で唯一２回戦に進んだ。三重（三重）は佐野日大（栃木）を零封し、４強入りした１８年に続く出場２大会連続の初戦突破。東北５―１帝京長岡東北は一、二回に連続押し出し四球や進藤の適時打などで４点