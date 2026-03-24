今大会から指名打者（ＤＨ）制が導入され、２３日までの１回戦１５試合を戦った３０校では、２４校がＤＨを起用し、うち１校では先発投手がＤＨを兼ねる「大谷ルール」が初適用された。「１０番目の選手」をどう生かすか、手探りの状態ながらも各チームの「色」が見えてきた。（後藤静華）昨夏王者・沖縄尚学（沖縄）との開幕試合を制した帝京（東京）は、昨秋４本塁打の安藤が１番ＤＨ。金田監督は「一番いい打者に最も多く打