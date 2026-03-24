日本維新の会が先の衆院選期間中、吉村代表らの選挙演説の動画を、有料広告としてＳＮＳで配信していたという。投票を呼びかける内容のネット広告を禁じた公職選挙法に違反する可能性があるとして、警察に申告した。外部の指摘を受け、調査を行った。選挙の公正を害しかねない失態だ。公選法では、政党は選挙期間中でも党の政策をアピールする内容などであれば、ネット広告を出すことは禁止されていない。一方で、党名や候